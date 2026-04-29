Europe 1 lance une série de podcasts consacrée à Céline Dion

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Europe 1 propose avec "Destins Extraordinaires : Céline Dion" une nouvelle série de podcasts disponible dès aujourd’hui sur europe1.fr, l’application Europe 1 et l’ensemble des plateformes d’écoute. Cette production audio se compose de 4 épisodes et de 2 bonus, et s’inscrit dans une logique de narration éditoriale autour du parcours de l’artiste. Le récit, incarné et écrit par Ombline Roche, retrace les différentes étapes de la carrière de Céline Dion, depuis ses débuts au Québec jusqu’à son retour sur scène en 2024 à Paris. La série s’appuie sur un traitement éditorial mêlant narration, archives et témoignages, avec une production assurée par Clara Leger, une réalisation et une direction artistique confiées à Sébastien Guidis et Julien Tharaud, et un travail de valorisation du patrimoine sonore mené par Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.
Un contenu audio diffusé sur l’ensemble des plateformes
La série est accessible via le site europe1.fr, l’application Europe 1 ainsi que toutes les plateformes d’écoute, confirmant la stratégie de distribution multi-supports de la station. Chaque épisode développe une séquence du parcours de l’artiste, avec un premier volet consacré à ses origines à Charlemagne et à ses débuts, un second centré sur son évolution artistique et sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, un troisième sur sa carrière internationale et son installation à Las Vegas, et un quatrième sur les années récentes marquées par la maladie et son retour.
Les deux bonus complètent ce dispositif avec un entretien avec la biographe Elisabeth Reynaud et une archive sonore d’un échange entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman enregistré le 2 mars 1995 sur Europe 2.
Les deux bonus complètent ce dispositif avec un entretien avec la biographe Elisabeth Reynaud et une archive sonore d’un échange entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman enregistré le 2 mars 1995 sur Europe 2.