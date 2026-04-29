Europe 1 lance une série de podcasts consacrée à Céline Dion

La série est accessible via le site europe1.fr, l’application Europe 1 ainsi que toutes les plateformes d’écoute, confirmant la stratégie de distribution multi-supports de la station. Chaque épisode développe une séquence du parcours de l’artiste, avec un premier volet consacré à ses origines à Charlemagne et à ses débuts, un second centré sur son évolution artistique et sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, un troisième sur sa carrière internationale et son installation à Las Vegas, et un quatrième sur les années récentes marquées par la maladie et son retour.

Les deux bonus complètent ce dispositif avec un entretien avec la biographe Elisabeth Reynaud et une archive sonore d’un échange entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman enregistré le 2 mars 1995 sur Europe 2.