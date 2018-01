Europe 1 : nouveaux rendez-vous et nouveaux horaires

À 7h20 et à 8h15, Patrick Cohen interrogera les personnalités qui font actualité à l'occasion de deux interviews et informe les auditeurs dans un grand journal à 8h. Jérôme Commandeur fait son grand retour sur l'antenne d'Europe 1 avec le "Commandeur News" chaque matin à 7h25. À 8h55, Philippe Vandel , aux commandes de Village Médias, donnera notamment aux auditeurs "L'info média" du jour. De 9h à 9h30, Patrick Cohen et la rédaction d'Europe 1 décrypteront, et analyseront les grandes questions qui agitent la culture et en débattront. Le journaliste Laurent Bazin rejoint Europe 1 et prend les commandes, du lundi au vendredi, de la tranche d'information du soir avec la rédaction d'Europe 1. Isabelle Millet l'accompagnera tout au long de cette heure.



Enfin, de 16h à 17h, Christophe Hondelatte raconte et décrypte en compagnie de ses invités, "des faits d'actualité par le biais du récit".