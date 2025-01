Europe 1 met en lumière son patrimoine sonore

Avec plus de 2 millions d’auditeurs mensuels pour "Au Cœur de l’Histoire", et des chiffres en forte progression pour "Au Cœur de l’Actu" (303 000 écoutes) et "Au Cœur du Crime" (510 000 écoutes), la collection confirme l’engouement du public pour ce format. Ces podcasts permettent à Europe 1 de valoriser son patrimoine tout en répondant aux attentes des nouvelles générations d’auditeurs.

Accessible sur Europe1.fr, l’application Europe 1 et les principales plateformes de streaming, cette collection est une invitation à revivre les grandes histoires qui ont marqué notre société. Une véritable célébration de l’art du récit sonore et une démonstration du savoir-faire de la station.