Europe 1 et Virgin Radio partenaires du festival Solidays

Pour cette édition 2019, un dispositif éditorial spécial sera mis en place sur les antennes des deux stations pour faire vivre cet événement aux auditeurs. Tout au long du festival, Virgin Radio proposera à ses auditeurs d’être en plein cœur de l’événement à travers des interviews d’artistes, des festivaliers et des organisateurs, diffusées sur l’antenne mais aussi sur virginradio.fr et sur les réseaux sociaux de la station.

Sur Europe 1, Émilie Mazoyer sera présente à l’Hippodrome de Longchamp pour trois émissions en direct, ce vendredi 21 juin de 20h à 22h. Puis, ce samedi 22 et ce dimanche 23 pour deux émissions consacrées aux Solidays de 17h à 18h en compagnie notamment de Thérapie Taxi, Angélique Kidjo, Adam Naas, Inspector Cluzo, Minuit, Hocus Pocus, Corine et Mayra Andrade.