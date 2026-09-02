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Mercredi 2 Septembre 2026 - 05:55

Europe 1 enrichit sa grille et poursuit sa dynamique dans l’audio digital


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Europe 1 a lancé sa saison 26-27 avec une grille tournée vers l’actualité, le décryptage et l’interactivité. La station renforce ses rendez-vous d’information, accueille de nouvelles signatures et accorde davantage de place aux auditeurs. Côté audio digital, ses podcasts natifs ont enregistré 32.6 millions de téléchargements la saison passée, en hausse de 7% en un an.



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De 07h à 09h, Dimitri Pavlenko reste aux commandes d’"Europe 1 Matin", accompagné d’Anissa Haddadi et de son équipe. La matinale accueille l’économiste Marc Touati et la philosophe Julia de Funès. Laurence Ferrari mène "La Grande interview" à 08h10 du lundi au jeudi, tandis que Romain Desarbres assure le rendez-vous le vendredi. Olivier de Lagarde conserve sa "Revue de presse" à 06h50, 07h45 et 08h48, aux côtés des chroniques de Philippe Val, Eugénie Bastié, Charlotte d’Ornellas et Catherine Nay.
Le week-end, de 06h à 09h, Alexis de La Fléchère accueille également de nouveaux rendez-vous avec un Édito International de Michel Fayad, "Direct Auto" de Grégory Galiffi et "Votre argent, vos placements", en partenariat avec Capital.

Davantage de place accordée aux auditeurs

Europe 1 enrichit sa grille et poursuit sa dynamique dans l’audio digital
La grille 2026-2027 entend aussi renforcer la place du public à l’antenne. De 15h à 16h, Cauet prend les commandes du nouveau rendez-vous "Y’en aura pour tout le monde", consacré à l’actualité avec un traitement mêlant impertinence et humour. Les soirées évoluent également à partir de 21h30 avec Valérie Darmon, qui incarne une nouvelle formule de "La Libre antenne". Jusqu’à minuit, l’émission associe retours sur l’actualité de la journée et témoignages des auditeurs.
Les espaces de débat déjà présents dans la grille se poursuivent avec Christine Kelly, Eliot Deval et Pascal Praud pour l’actualité. Marie-Estelle Dupont conserve les sujets de société avec "Et si on en parlait", tandis qu’Elisabeth Assayag poursuit le traitement de l’économie dans "La France bouge". La station inscrit ces évolutions dans une saison annoncée sous le signe de l’interactivité et tournée vers 2027.

32.6 millions de téléchargements pour les podcasts natifs

Dans l’audio digital, Europe 1 annonce 32.6 millions de téléchargements pour ses podcasts natifs sur la saison passée, soit une progression de 7% en un an. "Au Cœur du Crime" dépasse 10 millions d’écoutes depuis octobre 2024, dont 5.7 millions durant la saison passée, un volume multiplié par 2.6 en un an. Lancé en août 2024, "Destins Extraordinaires" cumule pour sa part 4.3 millions d’écoutes, avec un volume multiplié par 4.3 en un an. "Les Récits Extraordinaires de Pierre Bellemare" totalisent de leur côté 5.7 millions d’écoutes, soit une progression de 28% en un an.
Ces données accompagnent la rentrée radio d’Europe 1, qui articule ainsi sa saison 26-27 autour du renforcement de l’information, d’une présence accrue des auditeurs à l’antenne et du développement de son offre de podcasts natifs.

Tags : Cauet, Europe 1, Pascal Praud, rentrée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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