Europe 1 enrichit sa grille et poursuit sa dynamique dans l’audio digital

La grille 2026-2027 entend aussi renforcer la place du public à l’antenne. De 15h à 16h, Cauet prend les commandes du nouveau rendez-vous "Y’en aura pour tout le monde", consacré à l’actualité avec un traitement mêlant impertinence et humour. Les soirées évoluent également à partir de 21h30 avec Valérie Darmon, qui incarne une nouvelle formule de "La Libre antenne". Jusqu’à minuit, l’émission associe retours sur l’actualité de la journée et témoignages des auditeurs.

Les espaces de débat déjà présents dans la grille se poursuivent avec Christine Kelly, Eliot Deval et Pascal Praud pour l’actualité. Marie-Estelle Dupont conserve les sujets de société avec "Et si on en parlait", tandis qu’Elisabeth Assayag poursuit le traitement de l’économie dans "La France bouge". La station inscrit ces évolutions dans une saison annoncée sous le signe de l’interactivité et tournée vers 2027.