Europe 1 en forte progression en Île-de-France

La forte progression d'Europe 1 en Île-de-France s'observe à la fois en audience cumulée et en part d'audience, en une vague comme en un an : 9,0% d'audience cumulée (en progression de 1.3 point en une vague, et de 0.3 point en un an) et 7.9% de part d'audience (en progression de 1.2 point en une vague et de 0.7 point en un an). "Europe 1 retrouve ainsi sa place parmi les radios les plus écoutées devant RMC, au 4e rang en audience cumulée et au 3e rang en part d'audience" précise la station. "Ces bonnes performances en Île-de-France démontrent la pertinence de la stratégie éditoriale, la très grande qualité des équipes et la réussite du redéploiement digital après une première phase de repositionnement".



"Ces résultats obtenus en quelques mois seulement après la mise en place d'une grille entièrement repensée, récompensent le travail accompli par tous les collaborateurs et sont le signe d'un retour progressif à la croissance" poursuit Europe 1.