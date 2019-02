Europe 1 condamnée à verser 411 500 euros à Fabien Namias

"Ce 18 février 2019, les juges prud'homaux lui ont donné raison en reconnaissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils lui accordent 310 000 euros d'indemnités de licenciement, 50 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 50 000 euros pour préjudice moral et d'image et 1 500 euros d'article 700" indique L'Express Cité par L'Express , l'avocat d'Europe 1 avait précisé lors de l'audience : "Les chiffres ont chuté entre 2016 et 2017 et ils sont de la responsabilité de Fabien Namias. Remonter l'audience, cela fait partie des objectifs qui lui sont fixés, il ne les atteint pas, l'insuffisance de résultats est caractérisée. Et c'est une insuffisance professionnelle. Quand on est cadre dirigeant à 25 861 euros par mois, on a une obligation de résultat".