Europe 1 : accord historique sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Ainsi, en décidant de doubler en 2018, par rapport à l’année précédente, le budget consacré à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales d’Europe 1 ont voulu marquer l’attachement qu’ils portent à "cet enjeu de société".

Cet accord prévoit également "des primes exceptionnelles pour les salariés employés en CDD d’usage et pour les journalistes pigistes qui travaillent essentiellement pour Europe 1" explique la station.