Europe 1 : Stéphane Bosc nommé directeur des programmes

Stéphane Bosc a près de 30 ans de carrière en radio en France et à l'International. Il débute sa carrière en 1995 chez Nostalgie (NRJ Group) pour diriger les programmes et la marque jusqu’en 2009. Stéphane Bosc rejoint ensuite le bouquet de radios en ligne Go on Média (GOOM) pour assurer la Direction des radios B to B et évolue en tant que Directeur Délégué au contenu. En 2012, il prend la Direction de la stratégie des programmes et de la ligne éditoriale de 20 radios à l'international pour Lagardere Active Radio International (LARI) et travaille sur l'ouverture et le développement de nouvelles radios au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En 2015, Il intègre la radio RFM en tant que Directeur des programmes puis devient Directeur Délégué en 2017.