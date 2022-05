Europe 1, RFM et Virgin Radio partenaires de "Top Gun : Maverick"

Europe 1 proposera prochainement, avec le soutien de RFM et Virgin Radio, un dispositif antenne d'envergure pour accompagner la sortie du film et de sa bande originale signée Hans Zimmer, emmenée par le titre "Hold my hand" de Lady Gaga.

Pour Constance Benqué, Présidente de Lagardère News : "Nous sommes très heureux d'accompagner et de soutenir avec nos trois radios, Europe 1, RFM et Virgin Radio, la sortie du très attendu Top Gun : Maverick qui signe le retour de l'iconique pilote d'élite incarné par Tom Cruise".

"Top Gun Maverick" sera l’événement du 75e Festival de Cannes.