Europe 1 : Marion Gauthier remporte le Prix Varenne

La journaliste-reporter d'Europe 1 a remporté le prix Varenne du jeune reporter pour un reportage que les auditeurs ont pu écouter début juillet dernier sur Europe 1.Elle s'est intéressée à l'accompagnement des mineurs isolés au sein de l'hôpital Robert-Debré, où une unité médicale tente de sortir ces mineurs de la drogue et de la prostitution. Les auditeurs ont pu découvrir ce reportage, dans une version courte ( ICI ), dans la matinale du 3 juillet 2021 et un format plus long ( ICI ) pour l'émission "Tout terrain".