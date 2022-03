Europe 1, Le JDD et Paris-Match organisent "Le grand oral de la présidentielle"

À l'heure des grands bouleversements provoqués par la Covid et la guerre en Ukraine, comment reconstruire une autonomie sécuritaire, alimentaire, sanitaire, économique et militaire, afin de ne pas laisser les aléas du monde impacter la vie quotidienne des Français ? A deux semaines du scrutin, les principaux candidats y répondront le 28 mars 2022 en participant au "Grand oral de la présidentielle" organisé par Europe 1, Le Journal du Dimanche et Paris-Match. Les candidats détailleront de 18h à 22h leurs propositions et répondront aux questions du public. Un rendez-vous présenté par Sonia Mabrouk avec Bruno Jeudy et David Revault d'Allones.