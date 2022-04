Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Eurocom équipe les radios en DHD







Depuis près de 25 ans, Eurocom, revendeur et installateur de studios radio, accompagne ses clients dans leurs projets, de la conception à la mise à l’antenne, et distribue en France de nombreuses marques broadcast ; notamment DHD.audio, qui développe et crée depuis 1997 en Allemagne dans son usine de Leipzig des consoles de mixage pour la radio et la télévision.

Eurocom, avec son PDG Bruno Guers et son équipe de spécialistes, a convaincu les radiodiffuseurs de la fiabilité et de la facilité d’utilisation de ces consoles digitales très flexibles et intuitives, s’adaptant à toute taille de radio, associative, commerciale, de réseau ou nationale.

Rudy Rouquette (RTL/RTL2/Fun Radio), Richard Boulard (Groupe 1981), Michaël Koegler et Bruno Demichelis (FLOR FM) et Louis Molnar (RFI), tous équipés en DHD, en présentent les atouts.



Rudy Rouquette, technicien support / ingénierie radio chez RTL/RTL2/Fun Radio Vous êtes en charge des consoles DHD pour les radios du Groupe M6, votre expérience

Quand RTL, RTL2 et Fun Radio ont quitté leur siège de la rue Bayard pour déménager avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, il a été décidé de changer de console et le choix s’est porté sur DHD, remplissant le cahier des charges. C’est mon prédécesseur Vincent Déchereux qui a fait la configuration et l’installation des consoles, avec l’expertise d’Eurocom, distributeur en France de DHD. J’ai pris le relais et continue dans la même ligne, étant responsable de la programmation des consoles et des nouvelles installations.

J’étais exploitant à RTL depuis 2007, et je suis arrivé en 2019 dans le service support / ingénierie radio.

Depuis fin 2017, sur les 9 studios radio du Groupe M6, 8 sont équipés avec des consoles DHD. En plus, 2 véhicules de reportages et un camion régie sont aussi équipés de consoles DHD.

Des petites cabines d’enregistrement sont également équipées en DHD. Il y a aussi 7/8 consoles DHD en région, notamment à Montpellier, Toulouse, Dunkerque, Nantes, Dijon.

Nous avons donc une très bonne connaissance de DHD, avec 3 types de modèles Core DSP : XS2, XC2, XD2, avec des surfaces de contrôle MX, versions modulaires qui permettent de s’adapter facilement aux demandes.

En ce qui concerne le support, nous faisons en interne la plus grande partie, DHD s’adapte à nos besoins et c’est un grand avantage. Si nous avons une demande plus pointue, nous faisons appel à Eurocom, aux conseils experts de Paul Chevré et de Bruno Guers (PDG d’Eurocom).



La souplesse de la console DHD

Les consoles sont utilisées pour tous les programmes, pour les radios musicales Fun Radio, RTL2, mais aussi à RTL pour les variétés et l’info. Elles peuvent aussi marcher pour faire de la télé, nous avons la matinale de RTL2, le Double Expresso, sur W9 de 7h à 9h, et l’émission de Julien Courbet Ça peut vous arriver (CPVA) sur RTL et en même temps sur M6. En effet, la prouesse avec DHD est de pouvoir déporter des éléments de la console entre les intervenants à RTL au 56 avenue Charles-de-Gaulle et ceux de M6, bâtiment en face au 89 de l’avenue : la surface de contrôle côté radio envoie les jingles et pilote l’autre partie de la console de l’autre côté de l’avenue. Paul Chevré d’Eurocom nous a aidés sur la faisabilité et le choix des équipements.

Pour cette émission, la console DHD nous permet de faire des choses sur les 2 antennes en même temps, par exemple lorsque RTL passe en pub, M6 continue sur son plateau, grâce aux fonctions de la DHD : avec un seul bouton on peut faire des bascules de retours casques (les intervenants côté RTL récupèrent le retour M6), les N-1 des inserts téléphoniques basculent dans le studio télé, 2 consoles virtuelles ont aussi été créées pour faire des pré-mix pour la télé.



Avantages et projets DHD

Pour avoir utilisé beaucoup d’autres consoles, cela aurait été extrêmement difficile (voire impossible) de réussir ce qu’on fait aujourd’hui sur CPVA, tout en simplifiant l’utilisation pour le TCR (technicien chargé de réalisation) ; les fonctionnalités et la souplesse d’adaptation sont vraiment les points forts de ces consoles.

Avec DHD, on a la main sur tout, et si on a besoin de pièces, il y a du stock.

Parmi les projets, nous aimerions moderniser le camion technique avec une nouvelle console DHD. J’attends l’arrivée prochaine sur le marché des nouveaux modèles annoncés par DHD.

Richard Boulard, directeur technique Groupe 1981 Vous êtes en charge des consoles DHD dans le Groupe 1981, votre expérience

Les 11 radios et 86 webradios éditées par le Groupe 1981, 1er groupe média radio indépendant, sont réparties dans 3 secteurs géographiques : Issy-les-Moulineaux en région parisienne, Orléans et Bordeaux. Elles ont chacune une identité locale, thématique ou culturelle spécifique, et diffusent dans 13 régions (42 départements) en FM, et aussi en DAB+ selon les localisations. 1981 comptabilise 1,3 million d’auditeurs par jour et emploie 109 collaborateurs.

Je suis entré dans le groupe en 1998 et je me suis occupé de l’implantation des consoles DHD. En septembre 2014, nous avons arrêté le satellite pour les fréquences des stations de proximité Vibration et Forum, afin de gérer les diffusions locales (pubs et contenus éditoriaux) en IP depuis nos locaux d’Orléans. Nous avons été les tout premiers à le faire. Nous connaissions bien Eurocom, distributeur de DHD.

À Bordeaux, l’installation est plus légère, 2 radios, avec 2 consoles RX et 1 console SX, avec le choix d’utiliser la console RX pour gérer aussi le CDM et ainsi économiser un Core.

À Orléans, pour 2 radios avec un grand nombre de départs, il y 3 consoles RX et 3 SX plus une grille de CDM, elle-même Core d’une RX. Toutes ces consoles reliées à notre grille permettent des permutations faciles pour les secours ou les décrochages.

À l’origine, il y avait 30 départs pour Vibration et 20 pour Forum, avec des équipements sur sites émetteurs, d’où notre choix de la technologie DHD avec laquelle on passe à une seule commutation sur les studios à Orléans.

Nous avons déménagé à Paris, Issy-les-Moulineaux, tout récemment en juillet 2021, il y a 4 radios, de proximité comme Voltage, ou musicales comme OÜI FM, Latina, et Swigg : 7 studios principaux sont équipés de consoles DHD RX et 5 cabines de consoles SX full Dante offrant une redondance parfaite du système, plus une grille de CDM remise au goût du jour avec les nouveaux Core XD2.

Ce déménagement historique a été un très grand projet avec l’équipe technique, bien coordonné : Eurocom nous a accompagnés, ainsi que nos diffuseurs TDF et Towercast.

Notre logiciel de diffusion, Zenon Media, a été parfaitement intégré et interfacé avec DHD, nous allons d’ailleurs procéder au changement de toute l’architecture informatique du pôle d’Orléans avec Zenon Media.



Les avantages de DHD

Parmi les avantages des consoles DHD, l’intégration des ports MADI permet de gérer un grand nombre de canaux audio, et la technologie DANTE d’éviter des câblages importants.

À Orléans, le MADI est particulièrement utile pour les décrochages et l’insertion des watermarks dans les flux des radios.

Nous sommes restés sur les modèles de DHD proches des précédentes consoles, et les 2 gros boutons sous les faders permettent aux utilisateurs d’être à l’aise, tout en conservant une multitude de configurations grâce à l’écran tactile TFT.

Dans le Groupe, nous sommes deux à très bien connaître les systèmes DHD, et nous nous chargeons des configurations, du pilotage à distance, très utiles pour le dépannage de certains problèmes. On peut commuter les studios à distance ou laisser les animateurs changer de studio, en toute sécurité, sans faire appel au service technique.

Depuis notre choix de DHD en 2014, nous n’avons eu que deux modules en panne, et Eurocom nous a prêté les équipements nécessaires pour nous dépanner. Donc, en termes de coût, de fonctionnalités et de fiabilité, les consoles DHD sont parfaites pour notre utilisation au sein du Groupe 1981.



Michaël Koegler, prestataire technique DHD, Bruno Demichelis, responsable technique chez FLOR FM Votre choix de DHD pour FLOR FM

FLOR FM "100% HITS 100% 68", radio locale du Haut-Rhin créée en 1985, est aujourd’hui une radio commerciale membre des Indés Radios avec une régie publicitaire d’annonceurs locaux. FLOR FM s’adresse à un public de 25 à 49 ans et diffuse sur Mulhouse, Colmar, Munster et Guebwiller en FM et DAB+ ainsi que sur le Web.

Avec 4 animateurs et une journaliste, FLOR FM touche de 30 000 à 40 000 auditeurs quotidiens, avec notamment sa matinale Le 7-10 Alsace avec Mélanie et Bristol. FLOR FM propose également des rubriques locales comme 68 News, L’Agenda FLOR FM, les offres d’emploi ou encore la rubrique Delphine Wespiser l’a testé pour vous, où la Miss France 2012 va à la rencontre des commerçants du Haut-Rhin en testant leurs produits, avec le relais sur les réseaux sociaux.

La radio produit aussi des podcasts thématiques à succès, diffusés sur son site Internet et ses applis : FLOR Music, FLOR Mode, FLOR Déco et FLOR Cooking.

Partenaires de nombreux évènements régionaux, concerts, tournées, spectacles, nous organisons aussi des showcases et des plateaux multiartistes : le FLOR FM LIVE, dont la prochaine date est prévue au Parc Expo de Mulhouse le 2 juin prochain.

Au début 2021, nous avons rénové notre unique studio et installé une console DHD. Une visite au Salon de la Radio en 2019 nous avait permis de découvrir le matériel DHD, sur le stand d’Eurocom, distributeur en France, et d’apprécier son rapport qualité/prix. Nous avons opté pour la console SX2 agrémentée d’un mixer tactile TX.

Enfin, du côté logiciel, nous utilisons les logiciels RCS : Zetta pour la diffusion, G Selector pour la programmation et Netcom pour la planification publicitaire.



Les avantages de la console DHD

Nous partions d’une architecture traditionnelle et nous sommes passés avec DHD à une architecture qui gère tout le centre de modulation. Nous n’avons plus besoin de splitter audio ou de prétraitements voix par exemple (géré directement au niveau de la console).

Avec les grands écrans de la SX2, on peut personnaliser toutes les fonctionnalités, les intégrer à l’écran avec une entière visibilité, et on garde même le feeling console, pour les réalisateurs qui aiment toucher les potards !

N’ayant qu’un seul studio, nous avons créé une fonction Off Air, qui permet de basculer le studio en voice track avec un seul bouton, et sans perturber la diffusion.

La diffusion peut se faire de manière tout à fait automatique, avec par exemple la bascule musique/publicités gérée directement au niveau du Core DHD.

Grâce à l’interfaçage en IP avec le logiciel de diffusion, il n’y a plus de câblage, la détection de blanc ou la bascule vers le secours se gèrent depuis la console et la consommation d’énergie est très réduite avec ce matériel. Il y a énormément d’évolutions possibles sur les produits DHD, et une modification de la configuration peut être poussée sans couper l’audio, ce qui était impossible autrefois.

Pour les émissions en délocalisation, le passage en DHD nous a grandement aidés ! On peut maintenant prendre la main à distance sur la console DHD, et gérer toute la radio avec une interface Web. Notre webapp "Déloc" nous permet de gérer le On Air / Off Air, le volume des tranches de diffusion, le codec, bref, piloter toute la radio à distance avec un petit ordinateur ou une tablette ! DHD est un outil vraiment génial : on peut personnaliser et créer des fonctions de la console, les possibilités sont infinies avec une grande simplicité d’utilisation. Nous sommes entièrement satisfaits.

Louis Molnar, responsable de l’ingénierie à RFI Vous êtes en charge des consoles DHD à RFI, votre expérience

Je suis à RFI depuis 1984. Dans les années 2000, nous avons basculé en DHD l’ensemble de nos 14 studios pour les équiper avec des consoles DHD 4200, y compris pour les rédactions délocalisées à l’étranger.

Avec l’installation récente dans notre nouveau site d’Issy-les-Moulineaux, entre 2020 et 2021 nous avons équipé les studios avec 14 consoles DHD RX2. J’ai choisi les modèles DHD, depuis la 4200, car Bruno Guers (PDG d’Eurocom, distributeur en France de DHD) nous a souvent proposé des équipements correspondant à nos besoins. Dans l’équipe technique, une personne était en charge de la configuration de la totalité des consoles ainsi que de la recette des studios avec cette nouvelle console.

À RFI, nous avons 150 TCR (techniciens chargés de réalisation), ce qui implique un volume et un budget de formation important. Pour l’installation DHD, Eurocom forme les formateurs qui forment ensuite en interne les TCR.

Les équipes étaient rodées à la 4200, donc le passage à la RX2, avec les écrans tactiles, a été très naturel. La formation a donc été rapide (une demi-journée a suffi).

Les studios de diffusion fonctionnent pour les directs et faux directs, émissions enregistrées à l’avance, entretiens, news et programmes invités ; la console de direct sert aussi pour les enregistrements extérieurs. Parmi les émissions phares de l’antenne très écoutées, partie du multiplex : la santé, les sujets d’actualité.



Nous avons une diffusion 24/24, assez complexe avec 15 rédactions de langues étrangères.

Le signal audio diffusé par les studios, envoyé vers une grille de commutation via le nodal, est ensuite distribué vers les prestataires de diffusion : Infomaniak pour le streaming, TDF pour la FM et les ondes courtes, Globecast pour le satellite. En Afrique, le réseau FM comporte 154 relais. Le satellite vient illuminer les paraboles dans les capitales et les grandes villes africaines, et le signal, réinséré dans un émetteur FM, va inonder la capitale, principalement en Afrique francophone et anglophone. En Amérique du Sud, les radios partenaires reprennent les modulations espagnoles ou portugaises de RFI.



Les avantages des consoles DHD

La DHD est un maillon de la chaîne qui simplifie énormément la diffusion, avec un taux de panne proche de zéro.

Au niveau de l’infrastructure, nous avons un maillage avec MADI, or avec ses modules de traitement audio flexibles, la DHD RX2 nous a permis de ne pas remanier notre infrastructure à Issy-les-Moulineaux. Autrement, avec notre immeuble de 8 étages, 5 étages pour les studios de diffusion et grille de commutation au sous-sol permettant d’alimenter les prestataires de diffusion, il aurait fallu tout reprendre à zéro.

L’installation totale pour changer une console a duré 4 à 5 semaines, pour refaire le mobilier (environ une semaine de menuiserie), le câblage est beaucoup plus simple avec la DHD (3 jours 1/2 en moyenne) ; le câblage le plus important est localisé sur la table speaker avec le recâblage (des 6 micros, 6 jacks, 6 potentiomètres de volume, 6 rouge micro, 6 boutons d’ordres). Le maillage en fibre optique ou en catégorie 6 entre les différents modules de la console a permis d’aller plus vite. Tout a été fini en août 2021.



À RFI, compte tenu de la taille du groupe, la robustesse, la simplicité d’exploitation de la DHD, la proximité avec Eurocom confirment tous les jours le choix judicieux de cette console.



Contacts Eurocom

https://www.eurocom.fr/

Bruno Guers

bguers@eurocom.fr

Jésus Vazquez Miguel

+33 (0)1 60 64 21 21

jesus@eurocom.fr



RTL

https://www.rtl.fr/

Rudy Rouquette

rudy.rouquette@m6.fr



Groupe 1981

https://www.1981.fr/

Richard Boulard

rboulard@1981.fr



FLOR FM

https://www.florfm.com/

Bruno Demichelis

bruno@florfm.com



RFI

https://www.rfi.fr/fr/

Louis Molnar





Bruno GuersJésus Vazquez Miguel+33 (0)1 60 64 21 21Rudy RouquetteRichard BoulardBruno DemichelisLouis Molnar louis.m olnar@rfi.fr Emmanuelle PAUTLER Journaliste spécialisée technologie, rédaction des articles du cahier technique dédié chaque mois à... En savoir plus sur cet auteur





Dans la même rubrique : < > Les Pieds sur terre depuis 20 ans Sylviano Marchione : "J’ai décidé de prendre ma retraite" Retourner à la rubrique - Le Mag sur le Web