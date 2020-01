Euradio dévoile sa nouvelle identité visuelle

Pour représenter euradio, la première radio européenne en France (et bientôt en Europe), deuxpointdeux développe une identité positive et tonique : le point d’exclamation enchâssé en italique dans le nom euradio accentue les deux syllabes du mot de façon sonore et visuelle, clamant l’enthousiasme et l'urgence d’une action européenne participative. Le bloc-marque euradio peut s’augmenter de multiples étiquettes, apposées autour du logo pour l’enrichir de ses différentes baselines, adresses web et villes de diffusion. Ce système graphique, soutenu par des couleurs pop fraîches, rappelle les valises des voyageurs d’antan, décorées des stickers des pays parcourus. Deux nouveaux claims accompagnent cette nouvelle identité : "Animons l’Europe !" et "Oui !" qui traduisent tous deux un élan, une nécessité.