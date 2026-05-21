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Jeudi 21 Mai 2026 - 09:00

États-Unis : le podcast s’installe davantage dans les usages quotidiens


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Triton Digital a publié les résultats de son “U.S. Podcast Ranker” pour le premier trimestre 2026. Les données mettent en évidence une évolution des usages podcast aux États-Unis, portée par la progression des contenus liés à la comédie, au sport et aux usages du quotidien. L’étude souligne également le poids croissant des données comportementales et des ciblages contextuels dans les stratégies publicitaires audio digitales.



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Selon le U.S. Podcast Ranker du premier trimestre 2026, les genres "Comedy", "News" et "Society & Culture" demeurent les trois principaux univers d’écoute auprès des auditeurs américains. La catégorie "Comedy" représente désormais 43.6% des audiences podcasts, devant "News" à 23.7% et "Society & Culture" à 21.2%. Triton Digital souligne toutefois que plusieurs catégories émergentes poursuivent leur progression, traduisant une évolution des usages vers des contenus plus liés au quotidien et aux comportements pratiques. "Kids & Family" progresse ainsi de 9%, avec une part d’audience passant de 2.20% au quatrième trimestre 2025 à 2.40% au premier trimestre 2026. "Health & Fitness" enregistre une hausse de 8%, passant de 9% à 9.70%, tandis que la catégorie "Comedy" gagne 7% en un trimestre, passant de 40.90% à 43.60%.
Le classement mensuel "US Podcast Ranker" de Triton Digital pour janvier 2026 illustre les principales dynamiques observées sur le marché américain du podcast au premier trimestre. "The Joe Rogan Experience" reste en tête, tandis que "Good Hang with Amy Poehler" enregistre la plus forte progression du top 10 avec un gain de 26 places.
Le classement mensuel "US Podcast Ranker" de Triton Digital pour janvier 2026 illustre les principales dynamiques observées sur le marché américain du podcast au premier trimestre. "The Joe Rogan Experience" reste en tête, tandis que "Good Hang with Amy Poehler" enregistre la plus forte progression du top 10 avec un gain de 26 places.

Les podcasts sportifs gagnent du terrain

Le rapport met également en avant la forte progression des contenus liés au sport et des formats incarnés par des personnalités reconnues. Triton Digital observe que les podcasts sportifs deviennent des rendez-vous d’écoute plus réguliers et plus intégrés dans les habitudes quotidiennes des auditeurs américains. Des productions comme "7PM in Brooklyn", animé par Carmelo Anthony, ou "The Pivot Podcast", porté par Ryan Clark et plusieurs anciens joueurs NFL, participent à cette évolution grâce à des formats conversationnels privilégiant des échanges plus directs et plus personnels.
D’autres formats liés à l’actualité sportive quotidienne, notamment pendant les playoffs NFL, ont également progressé. Triton cite notamment "NFL: The Insiders" ainsi que "Mostly Sports", qui s’appuie davantage sur des discussions incarnées et des approches éditoriales moins formatées que les émissions sportives traditionnelles. Le groupe souligne également le développement de déclinaisons audio issues de franchises TV sportives existantes, comme "First Things First" de FOX Sports.
Le classement des principaux réseaux commerciaux podcast de Triton Digital place iHeart Audience Network largement en tête avec plus de 63.9 millions de téléchargements hebdomadaires moyens. Audioboom et Cumulus Podcast Network figurent également parmi les principaux acteurs du marché américain, dans un paysage dominé par les grands réseaux audio et radio historiques.
Le classement des principaux réseaux commerciaux podcast de Triton Digital place iHeart Audience Network largement en tête avec plus de 63.9 millions de téléchargements hebdomadaires moyens. Audioboom et Cumulus Podcast Network figurent également parmi les principaux acteurs du marché américain, dans un paysage dominé par les grands réseaux audio et radio historiques.

Dans le podcast, une bonne vanne peut désormais devenir virale

La catégorie "Comedy" reste le principal moteur du marché podcast américain au premier trimestre 2026 avec 47 programmes présents dans le top 200. Selon Triton Digital, cette dynamique repose notamment sur la viralité des contenus diffusés sur TikTok, Reels et les plateformes sociales. Des podcasts comme "Smosh Reads Reddit Stories" ou "Distractible" génèrent une forte fidélisation grâce à des récits liés aux tendances issues de Reddit et d’internet. "Drink Champs" et "Kill Tony" figurent également parmi les programmes bénéficiant fortement des extraits courts diffusés sur les réseaux sociaux, utilisés comme outils de découverte avant une écoute complète des épisodes.
Parmi les progressions les plus marquées du classement Demos+, "Smosh Reads Reddit Stories" gagne 82 places et atteint la 47e position, "Freakonomics Radio" progresse de 40 rangs jusqu’à la 41e place et "Huberman Lab" gagne 38 places pour atteindre la 13e position. "Drink Champs" progresse également de 38 places jusqu’à la 50e position.
Le classement "Demos+ Category Ranker" publié par Triton Digital dans le cadre du bilan du premier trimestre 2026 confirme la domination des podcasts "Comedy", "News" et "Society & Culture" sur le marché américain. La catégorie "Comedy" atteint 43.6% de portée mensuelle, tandis que "Sports" s’installe à la quatrième place avec 18.3% et que "Health & Fitness" progresse à 9.7%.
Le classement "Demos+ Category Ranker" publié par Triton Digital dans le cadre du bilan du premier trimestre 2026 confirme la domination des podcasts "Comedy", "News" et "Society & Culture" sur le marché américain. La catégorie "Comedy" atteint 43.6% de portée mensuelle, tandis que "Sports" s’installe à la quatrième place avec 18.3% et que "Health & Fitness" progresse à 9.7%.

Les données redessinent le marché publicitaire audio

Au-delà des audiences, Triton Digital met en avant le rôle grandissant des données comportementales dans les stratégies publicitaires audio digitales. Les catégories "Business" et "Technology" apparaissent comme des environnements particulièrement recherchés par les annonceurs en raison du profil économique des auditeurs. Les audiences "Technology "sont notamment 51% à déclarer disposer de plus de 250 000 dollars d’actifs investissables. Les auditeurs de podcasts "Business" affichent également des intentions d’achat élevées dans les secteurs liés à l’habitat, tandis que les auditeurs de podcasts "Music" présentent davantage d’intentions d’achat automobile et de changement d’opérateur télécom.
Daryl Battaglia, SVP Measurement Products & Strategy chez Triton Digital, explique : "Le podcast continue de démontrer à la fois sa résilience et sa dynamique à l’approche de 2026. Nous observons une combinaison entre la stabilité des programmes les plus performants et une innovation rapide dans des catégories majeures comme la comédie et le sport. C’est cet équilibre qui fait du podcast un média particulièrement puissant, tant pour l’engagement des audiences que pour l’impact publicitaire".

Tags : audio digital, podcast, podcasts, Triton Digital



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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