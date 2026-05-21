États-Unis : le podcast s’installe davantage dans les usages quotidiens

Au-delà des audiences, Triton Digital met en avant le rôle grandissant des données comportementales dans les stratégies publicitaires audio digitales. Les catégories "Business" et "Technology" apparaissent comme des environnements particulièrement recherchés par les annonceurs en raison du profil économique des auditeurs. Les audiences "Technology "sont notamment 51% à déclarer disposer de plus de 250 000 dollars d’actifs investissables. Les auditeurs de podcasts "Business" affichent également des intentions d’achat élevées dans les secteurs liés à l’habitat, tandis que les auditeurs de podcasts "Music" présentent davantage d’intentions d’achat automobile et de changement d’opérateur télécom.

Daryl Battaglia, SVP Measurement Products & Strategy chez Triton Digital, explique : "Le podcast continue de démontrer à la fois sa résilience et sa dynamique à l’approche de 2026. Nous observons une combinaison entre la stabilité des programmes les plus performants et une innovation rapide dans des catégories majeures comme la comédie et le sport. C’est cet équilibre qui fait du podcast un média particulièrement puissant, tant pour l’engagement des audiences que pour l’impact publicitaire".