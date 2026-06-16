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Mardi 16 Juin 2026 - 05:20

États-Unis : 157 millions d’adultes ont déjà écouté un livre audio


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Le livre audio continue de s’installer dans les habitudes d’écoute aux États-Unis. Selon les données de l’édition 2026 d’Infinite Dial, 58% des Américains âgés de 18 ans et plus ont déjà écouté un livre audio, soit une population estimée à 157 millions de personnes. Une étude menée par l’Audio Publishers Association et Edison Research met en lumière les principaux bénéfices perçus par les auditeurs, notamment la possibilité de réaliser plusieurs activités simultanément, l’écoute en mobilité et la réduction du temps passé devant les écrans.



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Selon Edison Research, 58% de la population américaine âgée de 18 ans et plus a déjà écouté un livre audio, ce qui représente environ 157 millions de personnes. Afin de mieux comprendre cette audience, l’Audio Publishers Association et Edison Research at SSRS ont mené une étude dédiée aux usages et aux perceptions des auditeurs de livres audio aux États-Unis. Les résultats montrent que les consommateurs sont principalement attirés par la praticité du format, sa portabilité, son caractère relaxant ainsi que par l’absence d’écran qu’il implique. Parmi les nombreux avantages proposés aux répondants, la possibilité d’effectuer plusieurs tâches simultanément arrive en tête avec 86% des citations. L’écoute en mobilité constitue également un facteur déterminant, cité par 84% des auditeurs.

Enfin, 70% des personnes ayant déjà écouté un livre audio estiment que ce format représente une alternative au temps passé devant les écrans. Ces résultats peuvent illustrer la place prise par le livre audio dans l’écosystème de l’audio digital, à travers des usages associés à la mobilité, au multitâche et à la consommation de contenus sans sollicitation visuelle.

Tags : audio digital, Edison Research, Etats-Unis, livre audio, podcast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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