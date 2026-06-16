États-Unis : 157 millions d’adultes ont déjà écouté un livre audio

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Selon Edison Research, 58% de la population américaine âgée de 18 ans et plus a déjà écouté un livre audio, ce qui représente environ 157 millions de personnes. Afin de mieux comprendre cette audience, l’Audio Publishers Association et Edison Research at SSRS ont mené une étude dédiée aux usages et aux perceptions des auditeurs de livres audio aux États-Unis. Les résultats montrent que les consommateurs sont principalement attirés par la praticité du format, sa portabilité, son caractère relaxant ainsi que par l’absence d’écran qu’il implique. Parmi les nombreux avantages proposés aux répondants, la possibilité d’effectuer plusieurs tâches simultanément arrive en tête avec 86% des citations. L’écoute en mobilité constitue également un facteur déterminant, cité par 84% des auditeurs.
Enfin, 70% des personnes ayant déjà écouté un livre audio estiment que ce format représente une alternative au temps passé devant les écrans. Ces résultats peuvent illustrer la place prise par le livre audio dans l’écosystème de l’audio digital, à travers des usages associés à la mobilité, au multitâche et à la consommation de contenus sans sollicitation visuelle.