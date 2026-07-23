Patrick Sabatier prête sa voix au nouveau podcast de RTL

RTL enrichit son catalogue de podcasts avec le lancement d'"Icônes des années 80". Cette nouvelle série audio vient compléter une offre qui compte désormais 300 podcasts.

À travers cette production, la station propose de revenir sur une décennie devenue emblématique, marquée par des évolutions sociétales, des bouleversements culturels ainsi que l'émergence de nombreuses personnalités de la chanson et du cinéma.

Pour incarner cette nouvelle série, RTL fait appel à Patrick Sabatier. Ancien animateur de TF1 et de RTL, il raconte les parcours de celles et ceux qu'il a rencontrés au micro de ses émissions et qui sont également devenus ses amis. Le podcast propose ainsi un regard personnel sur plusieurs figures majeures des années 80 à travers des anecdotes inédites.

