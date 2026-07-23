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Jeudi 23 Juillet 2026 - 14:50

Patrick Sabatier prête sa voix au nouveau podcast de RTL


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RTL poursuit le développement de son offre audio en lançant "Icônes des années 80", une nouvelle série de podcasts racontée par Patrick Sabatier. Cette production rejoint une collection de 300 podcasts déjà disponible sur les plateformes de la station. Composée de 10 épisodes, elle revient sur les grandes personnalités qui ont marqué cette décennie à travers les souvenirs et les anecdotes de l'ancien animateur de RTL et de TF1.



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RTL enrichit son catalogue de podcasts avec le lancement d'"Icônes des années 80". Cette nouvelle série audio vient compléter une offre qui compte désormais 300 podcasts.
À travers cette production, la station propose de revenir sur une décennie devenue emblématique, marquée par des évolutions sociétales, des bouleversements culturels ainsi que l'émergence de nombreuses personnalités de la chanson et du cinéma.
Pour incarner cette nouvelle série, RTL fait appel à Patrick Sabatier. Ancien animateur de TF1 et de RTL, il raconte les parcours de celles et ceux qu'il a rencontrés au micro de ses émissions et qui sont également devenus ses amis. Le podcast propose ainsi un regard personnel sur plusieurs figures majeures des années 80 à travers des anecdotes inédites.


Dix épisodes consacrés aux grandes figures des années 80

La première saison comprend 10 épisodes. Chaque podcast est consacré à une personnalité ou à un univers qui a marqué cette décennie. Les auditeurs pourront retrouver Coluche, présenté comme "l'humoriste engagé qui a bousculé la société", Dalida et "une vie entre succès et drames intimes", Thierry Le Luron, "imitateur provocateur", Yves Montand, "monstre sacré à la scène comme à la ville", Alain Delon, "la star mondiale qui a offert "Le jeu de la vérité" à Patrick Sabatier", Daniel Balavoine, "chanteur révolté au destin tragique", Bernard Tapie, "symbole des années 80 entre fascination et détestation"...
Cette nouvelle série podcast est accessible sur RTL.fr ainsi que sur l'application RTL

Tags : Patrick Sabatier, podcast, podcasts, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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