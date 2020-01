"Et si on changeait l'école ?" avec franceinfo et We Demain

Dans ce contexte, franceinfo et We Demain, organisent l’événement "Et si on changeait l’école ?", ce 23 janvier au Studio 104 de la Maison de la radio. Destiné aussi bien aux parents qu’aux professionnels, ce nouveau rendez-vous donnera la parole à ceux qui, sur le terrain innovent, souvent de façon discrète, pour faire évoluer la pratique pédagogique. la première partie (de 19h à 20h30) sera consacré aux débats et aux témoignages. La seconde (de 20h30 à 21h30) aux échanges et aux dialogues avec les intervenants. Un événement franceinfo et WE Demain.