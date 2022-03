Eric Elan fait l'acquisition d'Hyperworld

"C’est avec joie et responsabilité que je prends en main la destinée d’HyperWorld. Mon objectif premier est de pérenniser et consolider l’activité existante afin de rassurer la filière musicale pour qui nos études ont un caractère hautement stratégique dans l’établissement de leur politique éditoriale. Il s’agira aussi de déployer de nouvelles solutions qui répondent aux enjeux auxquels sont confrontés les médias audiovisuels et qui sont un nouveau levier de croissance pour HyperWorld. Je salue le travail réalisé au cours de ces dernières années par Arnaud de Saint Roman qui a su faire d’HyperWorld un acteur incontournable des études dans l’audiovisuel et la musique" a déclaré Eric Elan .