Avec les datas, optimisez votre programmation musicale

Avec la quantité toujours croissante de données disponibles, les stations de radio ont la possibilité d'exploiter ces informations pour améliorer l'expérience de l'auditeur, augmenter l'engagement et générer des revenus. Les participants découvriront les dernières tendances, technologies et meilleures pratiques dans le domaine de l'optimisation des programmes musicaux à l'aide de données.Ce livestream, proposé par l'équipe des MAIN Conferences , s'intéressera donc aux secrets de la programmation musicale avec la participation d'Antoine Baduel (Radio FG ), Lionel Guiffant ( RCS Europe ), Alexandre Houget ( Hyperworld ) et de Robert Johansson ( Better Radio Programming ). L'animation sera confiée à la sympathique Andy Leve que certains d'entre vous ont déjà pu croiser dans les coulisses du Salon de la Radio.