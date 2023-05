Les 7 règles d’or de la recherche musicale selon HyperWorld

#1 : constituer un échantillon représentatif en respectant les quotas à chaque vague, en diversifiant le recrutement en faisant appel à plusieurs panels et en pratiquant un dosage homogène pour recruter les P1, P2 et P3. C’est également en limitant la participation des "accros" aux enquêtes et en prenant en compte tous les appareils.



#2 : interroger le bon nombre d'auditeurs en calibrant l'étude en fonction des sous-segments clés sur lesquels le client compte lire les résultats.



#3 : adopter des formulations claires et neutres en rédigeant des échelles non biaisées (lister toutes les stations du segment – ajouter un "autre station" et un "aucune" lors du screener sur les radios favorites) et utiliser des questions factuelles.



#4 : générer des réponses sincères : baser le recrutement sur l'intérêt des répondants pour l'étude, recouper les données collectées et éliminer des résultats les répondants non fiables.



#5 : veiller à la qualité des extraits musicaux (hooks) en sélectionnant une partie du refrain facilement mémorisable et d'une qualité sonore parfaite.



#6 : fiabiliser l’étude et sécuriser le recueil en réduisant les risques humains et temporels mais aussi en préservant la qualité de la collecte des informations.



#7 : analyser les résultats en mode expert grâce à des plateformes riches et ergonomiques afin d'approfondir facilement les données et d'en tirer une valeur ajoutée.