Le Music Format Test (MFT) pour orienter un format vers les styles que vos auditeurs plébiscitent

Ainsi, les équipes d' HyperWorld observent avec finesse les styles préférés et ceux rejetés par les auditeurs actuels et les auditeurs de conquête de la station. La question d’attribution permet quant à elle de lire les territoires musicaux "naturels" que les répondants associent à une station (image projetée qui peut être différente de la réalité).À travers un recueil 100% online multi-supports et un recrutement multi-sources (access panels et réseaux sociaux), HyperWorld se propose de recueillir l’avis d’un volume conséquent de répondants (entre 300 et 600) de manière à constituer un socle solide et représentatif de l’auditoire d’une station (ce quel que soit le territoire). La définition d’une cible pertinente et de quotas stricts (sexe, âge, localisation, CSP, habitudes d’écoutes, radios favorites…) garantissent la robustesse de l’échantillon permettant ainsi de garantir la fiabilité des enseignements stratégiques ainsi extraits.