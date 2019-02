Enregistrement : les bons conseils d'Arte Radio

Et oui. On l'oublie beaucoup trop souvent. Le son, c'est vraiment un métier. Mener et enregistrer une interview dans un studio climatisé ou dans un lieu public, sous la pluie, dans le vent, près d'un axe de circulation ne demande pas les mêmes exigences techniques. L'audioblog d'Arte Radio a listé 15 conseils à suivre pour réussir un enregistrement. C'est plein de bon sens comme, par exemple, le conseil n° 5 "Confondre niveau du casque et niveau d’enregistrement". Mais le pire du pire, n'est-ce pas, c'est quand même un enregistrement au niveau sonore saturé et donc inexploitable. "Partir sans piles ou batterie de secours" demeure aussi un grand classique. Pour éviter tous ces petits désagréments aux grandes conséquences, une piqure de rappel est donc disponible ICI