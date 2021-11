En Belgique, c'est la Semaine de la radio digitale

En cette fin d'année, Radioplayer.be passe également à la vitesse supérieure avec un assistant entièrement repensé sur les appareils Google, un lancement sur Apple TV, une arrivée imminente de l'app sur Alexa, et enfin, l'annonce en avant-première d'une série d'améliorations sur l'application iOS / Android.L'assistant Google (et ses appareils connectés Google Home / Nest) bénéficiait depuis un petit temps déjà des 250 radios belges via Radioplayer. À partir d'aujourd'hui, c'est une version entièrement repensée (et un code réécrit de A à Z) qui sera déployée pour permettre de profiter encore mieux de vos radios belges. Peu de temps après le lancement de l'app sur Android TV, les utilisateurs d'Apple TV ne pouvaient bien évidemment pas être mis de côté. Désormais, Radioplayer est disponible sur le store du boîtier. D'ici quelques jours, la "skill" Radioplayer fera son entrée sur Alexa, l'assistant intelligent d'Amazon.Enfin, l'application iOS / Android de Radioplayer s'apprête, elle aussi, à faire peau neuve. D'ici quelques jours, la V6 vous sera proposée au téléchargement. Une nouvelle mouture qui mettra notamment encore mieux en avant les podcasts des stations.