En 2020, le RadioTour va encore plus loin

Une journée de conférences pour mieux comprendre les enjeux de la radio de proximité : dirigeants, animateurs, journalistes, techniciens, commerciaux, annonceurs, agences, conseillers et collaborateurs du CSA ou encore organisations professionnelles se rencontreront pour échanger et débattre. Rennes (le 9 avril) donnera le coup d’envoi de cette deuxième échappée radiophonique proposée par les Éditions HF. Ensuite, Nancy (le 11 juin), Paris (le 2 juillet), Nice (le 1er octobre) et enfin Montpellier (le 5 novembre). En juin prochain, les Éditions HF, avec PHF COM Maroc, proposeront aussu une nouvelle édition du CBD : le Casablanca Broadcast Days.Pour participer à ces deux événements, c'est ICI