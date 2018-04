En 2018, Radio Clapas célèbre ses 40 ans

Clapas est devenue membre du SNRL en novembre 2014. En choisissant ce syndicat national, la radio souhaitait approfondir ses connaissances des structures et du fonctionnement qui régissent la vie et l’avenir des radios libres. Entre temps, sa journaliste Mélanie Charpentier en est devenue la déléguée pour la région Occitanie et plusieurs radios de Montpellier ont rejoint le SNRL. L’organisation de ce congrès les 27, 28 et 29 juin avec l’aide de la Mairie de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le Département et la Région Occitanie est un événement historique pour Radio Clapas. Une nouvelle entité fédérale a vu le jour en février : le Collectif des Radios Libres d’Occitanie, le CRLO. Ce Collectif contribue à la mise en place du congrès et d’offrir aux radios qui viendront de la France entière ce moment important de rencontres et d’échanges.