Émission spéciale avant le "Radio Espace Live"

Ce mardi 3 Juillet, à l’occasion du Radio Espace Live, Radio Espace offre aux lyonnais une émission spéciale en direct du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence – Lyon 2. Dès 16h, les lyonnais auront la chance de retrouver tous les artistes présents le soir même au "Radio Espace Live" : Synapson, Julian Perretta, la lyonnaise Vitaa, mais aussi Diva Faune, et les DJ’s Saint-Lanvain, Aslove et Mozambo Une occasion pour les lyonnais de profiter de leurs artistes préférés au plus près… Au programme : selfies, dédicaces, et les toutes dernières invitations pour le Radio Espace Live, qui aura lieu dès 20h30 au Docks 40… Un concert privé réservé uniquement aux auditeurs de Radio Espace.