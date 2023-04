Emelie de Jong, nommée directrice de France Culture

De double nationalité néerlandaise et américaine, Emelie de Jong, 58 ans, bénéficie d’une éducation cosmopolite entre Londres, New York et Bruxelles avant d’obtenir un Bachelor of Arts de littérature et composition à Bennington College dans le Vermont. Elle obtient ensuite plusieurs diplômes à Paris, dont une Maîtrise de musicologie à la Sorbonne et un DEA d'Histoire du XXe siècle à Sciences Po Paris.

Emelie de Jong débute sa carrière à ARTE France en tant que rédactrice et traductrice en charge des sujets culturels et rejoint rapidement l’unité Spectacles où elle développe avec les producteurs et auteurs des programmes emblématiques tels que le magazine Tracks et des captations d'opéras et de festivals pop/rock.