Edito

En ce début d’année 2022, la radio a donc repris du poil de la bête. Mais ne nous emballons pas trop vite… Elle reste difficilement au-dessus des 40 millions d’auditeurs quotidiens. Précisément, sur la vague de novembre à décembre 2021, la radio a été écoutée par 40 843 000 auditeurs. C’est, légèrement, mieux qu’il y a un an. La radio a gagné quelque 429 000 auditeurs en un an et seulement une petite poignée par rapport à la vague de rentrée : 178 000.

Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, il ne faut pas oublier cette récente actualité… En juillet dernier, la radio française avait connu un trou d’air historique et terminé sa saison dans le fossé, en passant sous la barre psychologique des 40 millions d’auditeurs, après une décennie de baisse modérée mais continue…



Que faut-il en déduire ? Que les gagnants d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux de demain. C’est ce qui fait tout le charme de la radio. L’audience est un élément souvent versatile, parfois instable et généralement capricieux. À l’image des auditeurs… Il faut garder à l’esprit qu’elle évolue également au rythme des évènements qui font ou défont une société. La longue crise sanitaire, ayant considérablement réduit la mobilité, en est la preuve.

L’audience, c’est le cœur du moteur de la radio. Car, quelle que soit la radio pour laquelle on travaille, de la plus petite à la plus grande, ici ou ailleurs, on fait toujours de la radio pour être écouté par un maximum d’auditeurs.



L’audience, c’est aussi la courroie de transmission de ce nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio. Un numéro augmenté à l’occasion de la Radio&Podcast Week dont le thème fil rouge s’articule autour de… l’audience. Durant une semaine, une cinquantaine de professionnels vont partager leurs expériences. Nul doute qu’ils nous diront que l’audience évolue. Jamais, depuis l’arrivée du transistor dans les foyers et de l’autoradio dans les voitures, l’audience n’avait été soumise à autant d’évolutions qu’aujourd’hui.



Bonne année 2022.





Brulhatour