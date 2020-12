Edito

En 2020, le Salon de la Radio avait été le seul événement au monde dédié à la radio et à l'audio digital à être organisé. Dès le mois de février, l'arrivée de la Covid-19 allait chambouler nos habitudes et bouleverser nos certitudes. Plusieurs mois ont passé… En 2021, le Salon de la Radio n'aura pas lieu. La décision d'un report de l'événement a été prise il y a plusieurs semaines, faute de visibilité sur ce début d'année prochaine, période qui s'annonce encore très chaotique.

Pour autant, comme nous aimons autant les défis que nous détestons rester les bras ballants, nous organiserons du 18 au 22 janvier 2021 une RadioWeek : cinq journées gratuites dédiées aux professionnels. À chaque jour sa thématique autour de tables rondes et de récompenses qui viendront saluer les efforts de l'industrie, industrie qui ne ménage pas sa peine depuis presque un an. Tout le monde pourra assister à cet événement organisé, vous vous en doutez, en distanciel. Et puis, nous vous proposerons six nouvelles étapes dans le cadre du RadioTour : Montpellier (le 18 mars 2021), Lyon (le 6 avril 2021), Lille (le 6 mai 2021), Rennes (le 3 juin 2021) et Bordeaux (le 8 juillet 2021).

Cette année a minima s'achève donc dans une sorte de maelström de doutes persistants, d'envies naissantes, de regrets mal digérés et de motivation décuplée. Sensations étranges après ces derniers mois "abracadabrantesques" qui sont probablement ceux du crépuscule d'une société qui s'en va et ceux de l'aube d'un nouveau monde qui se dessine.

À quelques jours du basculement vers une nouvelle année, dont on redoute déjà ce qu'elle nous réservera, l'heure est malgré tout aux réjouissances. Celles de Noël, que vous vivrez nous l'espérons, dans la joie familiale. Celles du Nouvel An.

Joyeux Noël à vous et vos équipes !

Philippe Chapot