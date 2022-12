Edisound innove en lançant l’AB Test sur les créations de podcasts

En attribuant une part de voix égale à chaque scénario, ils identifient les combinaisons visuelles les plus engageantes en CTR et LTR, et peuvent ainsi optimiser leurs campagnes sur la base de données tangibles. Plusieurs annonceurs ayant déjà testé cette nouvelle fonctionnalité d’AB test créatif de podcast ont pu multiplier leurs taux de clic par 5 sur certaines campagnes.

"Lors de la médiatisation, ce qui va motiver un audinaute à écouter un podcast c’est 100% la partie visible, c’est à dire son image et ou son titre. Il était donc crucial de permettre d’optimiser les performances d’engagement. Très heureux des premières performances, nous sommes très fiers de cette première mondiale" a déclaré Julien Mosse, fondateur d’Edisound.