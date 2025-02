ETX Majelan devient majelan X

Le temps devenant une ressource de plus en plus précieuse, a plateforme permet d’écouter ce que nous n’avons pas le temps de lire, que ce soit dans les transports en commun, au volant ou en faisant du sport, améliorant l'efficience personnelle et professionnelle grâce à l’IA. "Cette évolution marque une rupture avec les standards de la radio digitale traditionnelle et les flux des réseaux sociaux, positionnant majelan X comme une plateforme de contenus audio IA conversationnel pour capter l'attention du public, faciliter les relations au sein de l'entreprise et accroître l'efficacité et l’engagement des collaborateurs. C’est le début d'une nouvelle expérience audio" indique Franck Louis-Victor, co-directeur de majelan X.

Mathieu Gallet quitte la présidence du conseil d’administration pour se consacrer à de nouvelles responsabilités opérationnelles, tout en restant actionnaire.