EAR Île-de-France : voici les résultats

Vous aimerez aussi
-
Skyrock consolide sa place dans l’écoute radio quotidienne
-
Le basket universitaire porté par une audience radio plus engagée
-
Le digital s’impose comme moteur de croissance de l’audio
-
Plus ça bouchonne, plus la radio cartonne
-
Aux États-Unis, la radio conserve son rôle de leader auprès des auditeurs hispaniques
L’enquête EAR (Étude Audience Radio) de Médiamétrie livre ses prochains résultats pour la période novembre-décembre 2025. Deux volets sont concernés : les chiffres de l’EAR National qui ont été publiés mardi dernier (à consulter ICI), tandis que ceux de l’EAR Île-de-France ont été diffusés ce mardi à 9h.
Ces données permettront aux professionnels de la radio de mesurer les tendances d’écoute en cette fin d’année, dans un paysage audio toujours plus concurrentiel. Comme à l’accoutumée, les résultats seront envoyés par e-mail aux abonnés et rendus accessibles sur le site de Médiamétrie. L’étude EAR reste un outil de référence pour l’analyse des usages radiophoniques en France, sur les supports linéaires comme numériques.
Ces données permettront aux professionnels de la radio de mesurer les tendances d’écoute en cette fin d’année, dans un paysage audio toujours plus concurrentiel. Comme à l’accoutumée, les résultats seront envoyés par e-mail aux abonnés et rendus accessibles sur le site de Médiamétrie. L’étude EAR reste un outil de référence pour l’analyse des usages radiophoniques en France, sur les supports linéaires comme numériques.