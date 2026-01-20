La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 20 Janvier 2026 - 09:10

EAR Île-de-France : voici les résultats


Les résultats publiés ce mardi matin par Médiamétrie apportent un éclairage toujours instructif sur les audiences à Paris et en Île-de-France. L’étude EAR IDF permet également de mettre en lumière plusieurs stations classées dans la thématique des "Programmes locaux", une catégorie qui peine à s’imposer dans les zones fortement urbanisées.



L’enquête EAR (Étude Audience Radio) de Médiamétrie livre ses prochains résultats pour la période novembre-décembre 2025. Deux volets sont concernés : les chiffres de l’EAR National qui ont été publiés mardi dernier (à consulter ICI), tandis que ceux de l’EAR Île-de-France ont été diffusés ce mardi  à 9h.
Ces données permettront aux professionnels de la radio de mesurer les tendances d’écoute en cette fin d’année, dans un paysage audio toujours plus concurrentiel. Comme à l’accoutumée, les résultats seront envoyés par e-mail aux abonnés et rendus accessibles sur le site de Médiamétrie. L’étude EAR reste un outil de référence pour l’analyse des usages radiophoniques en France, sur les supports linéaires comme numériques.

