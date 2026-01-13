Les audiences radio de novembre-décembre 2025 dévoilées par Médiamétrie

Comme tous les deux mois, Médiamétrie a diffusé ce mardi à 08h les chiffres de l’enquête EAR (Étude Audience Radio) portant sur la période novembre-décembre 2025. Référence incontournable du secteur, cette mesure permet d’observer les évolutions des comportements d’écoute sur l’ensemble des supports, qu’il s’agisse de radio linéaire ou numérique.

Dans un contexte de concurrence audio accrue et de baisse continue, ces données offrent aux radios, régies et agences un outil d’analyse essentiel pour ajuster les stratégies éditoriales, commerciales ou technologiques. L’étude EAR reste aujourd’hui l’un des seuls baromètres à suivre régulièrement les dynamiques du média radio en France.