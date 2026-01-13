La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 13 Janvier 2026 - 08:00

Les audiences radio de novembre-décembre 2025 dévoilées par Médiamétrie


Les résultats de l’enquête EAR de Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2025 ont été publiés ce mardi matin à 08h. Ces données, très attendues, offrent aux professionnels de la radio une lecture précise des usages en cette fin d’année, dans un environnement audio en mutation, entre linéaire et numérique, fidélité et fragmentation.



Comme tous les deux mois, Médiamétrie a diffusé ce mardi à 08h les chiffres de l’enquête EAR (Étude Audience Radio) portant sur la période novembre-décembre 2025. Référence incontournable du secteur, cette mesure permet d’observer les évolutions des comportements d’écoute sur l’ensemble des supports, qu’il s’agisse de radio linéaire ou numérique.
Dans un contexte de concurrence audio accrue et de baisse continue, ces données offrent aux radios, régies et agences un outil d’analyse essentiel pour ajuster les stratégies éditoriales, commerciales ou technologiques. L’étude EAR reste aujourd’hui l’un des seuls baromètres à suivre régulièrement les dynamiques du média radio en France.

Entre novembre et décembre 2025 la radio touche chaque jour en semaine 37 805 000 auditeurs soit une audience cumulée de 66.9% avec une audience moyenne de 5 615 000 à chaque instant et une durée d’écoute de 02h49 le week-end elle rassemble 31 231 000 auditeurs soit 55.3% avec une audience moyenne de 4 104 000 et une durée d’écoute de 02h30.

Tous les résultats...



Frédéric Brulhatour
