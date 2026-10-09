Du 10 au 31 octobre, Nostalgie Belgique organise sept parcours Halloween gratuits

Nostalgie renouvelle ses parcours Halloween avec une série d’animations gratuites destinées aux familles. Le temps d’une journée, parcs et châteaux accueilleront des décors mystérieux, des personnages, des animations, des jeux et des défis imaginés par les équipes de la radio. Fantômes, monstres et autres créatures accompagneront les visiteurs, avec différents niveaux de frissons selon l’heure, tandis que des bonbons seront distribués à l’issue du parcours. Sept étapes sont programmées : le 10 octobre au Parc de l’Harmonie à Verviers, le 17 octobre au Château de Boussu à Boussu, le 24 octobre au Parc Garcet à Jette et le 25 octobre au Château d’Ordange à Seraing. Nostalgie poursuivra l’opération le 28 octobre au Parc du Château à Oupeye, le 30 octobre au Château Féodal de Moha à Moha et terminera le 31 octobre au Parc d’Ans à Ans.