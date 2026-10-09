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Vendredi 9 Octobre 2026 - 08:10

Du 10 au 31 octobre, Nostalgie Belgique organise sept parcours Halloween gratuits


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Nostalgie remet ses parcours Halloween sur les routes avec sept étapes organisées du 10 au 31 octobre. Gratuite sur inscription, l’opération destinée aux familles investira plusieurs parcs et châteaux avec décors, personnages, animations, jeux, défis et distribution de bonbons. Deux ambiances seront proposées, dont une formule douce dès 15h et une version nocturne jusqu’à 12 ans.



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Nostalgie renouvelle ses parcours Halloween avec une série d’animations gratuites destinées aux familles. Le temps d’une journée, parcs et châteaux accueilleront des décors mystérieux, des personnages, des animations, des jeux et des défis imaginés par les équipes de la radio. Fantômes, monstres et autres créatures accompagneront les visiteurs, avec différents niveaux de frissons selon l’heure, tandis que des bonbons seront distribués à l’issue du parcours. Sept étapes sont programmées : le 10 octobre au Parc de l’Harmonie à Verviers, le 17 octobre au Château de Boussu à Boussu, le 24 octobre au Parc Garcet à Jette et le 25 octobre au Château d’Ordange à Seraing. Nostalgie poursuivra l’opération le 28 octobre au Parc du Château à Oupeye, le 30 octobre au Château Féodal de Moha à Moha et terminera le 31 octobre au Parc d’Ans à Ans.

Deux ambiances et une participation gratuite sur inscription

Deux versions du parcours seront proposées au cours de chaque journée afin de tenir compte de l’âge des enfants et de leur envie de frissonner. Dès 15h, une ambiance plus douce et féérique sera proposée aux plus jeunes pour découvrir l’univers d’Halloween. À la tombée de la nuit, les décors deviendront plus mystérieux et les créatures plus audacieuses. Cette version nocturne est destinée aux enfants les plus téméraires jusqu’à 12 ans, qui devront toujours être accompagnés d’un adulte. La participation aux parcours Halloween de Nostalgie est entièrement gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Chaque participant doit disposer de 1 ticket, avec un maximum de 5 tickets par famille. La présence d’un adulte est également obligatoire sur place.
Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant chacune des dates. Lorsqu’une étape n’apparaît pas encore dans le module de réservation, cela signifie que sa billetterie n’est pas encore ouverte.

Tags : Belgique, Halloween, NGroup, Nostalgie, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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