Droits des femmes : Alouette se mobilise

Elles sont marin-pêcheur, pilote de rallye, cheffe d’entreprise, bénévole aux Restos du Coeur, handballeuse professionnelle ou députée… Toutes font avancer, à leur niveau, la cause de l’égalité hommes-femmes par leur parcours exemplaire. Tout au long de la journée du 8 mars, les journalistes d’Alouette interrogeront dans leurs flashs et sur alouette.fr huit femmes du Grand Ouest dont les actions au quotidien s’inscrivent pleinement dans l’évolution des droits des femmes : lutte pour la parité et l’égalité professionnelle, contre les stéréotypes, le harcèlement et les violences...