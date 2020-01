Dix Grands Prix pour dix radios de l'année

Avec 10 catégories différentes, les Grands Prix Radio, récompensent les professionnels les plus innovants et les plus créatifs de l’année écoulée dans toutes les dimensions de la radio et de l'audio digital. Ces nouveaux Grands Prix unifiés depuis 2018, regroupent sous une seule et même bannière l'ensemble des prix et trophées historiques du secteur : Prix de la Radio, Prix On'Air, Radio Pub Awards et Grands Prix Radio 2.0. Les Grands Prix de la Radio sont attribués par un jury de professionnels issu du comité éditorial du Salon de la Radio et de l’Audio Digital. Les critères retenus sont la programmation la création de contenus, le développement stratégique, le développement technique, la notoriété et le Buzz et l'Innovation.