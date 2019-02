Deuxième édition de "Mon Micro Citoyen" avec France Bleu

"Mon Micro Citoyen" est un programme d’éducation aux médias créé à la rentrée scolaire 2017 avec la Délégation à l’égalité des chances, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, dans cinq académies pilotes : Lille, Nice, Paris, Rennes et Strasbourg. Le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le CLEMI sont parties prenantes dans la mise en œuvre du dispositif en région. Parallèlement à ce dispositif, de nombreuses antennes locales mettent en place depuis plusieurs années des actions à destination des scolaires, des étudiants etc. L’éducation aux médias constitue un engagement fort pour Radio France qui propose chaque année trois cents ateliers radiophoniques et organise vingt-cinq rencontres et plans académiques de formation à destination de quelque cinq cents enseignants.

Ces sujets seront diffusés à l’antenne et sur les sites web des antennes locales de France Bleu. La restitution du projet aura lieu le 12 juin 2019 au Studio 104 de Radio France.