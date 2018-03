Deux nouvelles formations proposées par Jet FM

Ces modules seront animés par Mehdi Ahoudig, réalisateur indépendant de documentaires radiophoniques (Arte Radio, France Culture) et artiste sonore (bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma). Rappelons aussi que Jet FM Jet FM est une radio associative portée par une équipe de salariés et d’animateurs bénévoles. Diffusée dans tout le département de Loire-Atlantique et sur Internet, l’antenne de Jet FM propose un média engagé, sensible, informatif, culturel et artistique.Infos et inscriptions : ICI ou auprès de Jet FM