Des programmes de fête sur RFM

Laurie Cholewa concocte une émission spéciale (17h/19h) pour le jour de Noël sur RFM. "Le Meilleur de Noël" reviendra sur les plus belles chansons de Noël, les meilleurs films de Noël et des interviews inédites avec Amir, Michèle Laroque et Christian Clavier. Le 31 décembre, la fête commencera dès 18h sur RFM avec Caroline Ithurbide qui présentera "Le Meilleur de 2017". Au programme : les événements musicaux marquants avec les sorties d'albums les plus attendus, les chansons préférées et les artistes qui ont marqué l'année 2017. Mais aussi les événements RFM, comme "La Nuit Doré", le "Facebook Live multi artistes" d'avril dernier et le "RFM Music Show" de juin, le tout agrémenté d'anecdotes et d'interviews d'artistes.





Pour clôturer cette année 2017 en beauté, elle ne pouvait se terminer qu'avec la "RFM Night Fever" de Pat Angeli. Dès 20h et jusqu'à 4h du matin, Pat Angeli sera aux platines pour une "RFM Night Fever Spéciale Réveillon" autrement dit "Le Meilleur de la Musique" pour danser jusqu'au bout de la nuit le soir du réveillon du 31 décembre...