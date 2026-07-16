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Jeudi 16 Juillet 2026 - 05:35

"Des Ondes Vocast" célèbre son 100e épisode avec Guillaume Meurice


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Lancé en 2018, le podcast "Des Ondes Vocast" atteint un cap symbolique avec la diffusion de son 100e épisode. Pour cette édition spéciale, Rémy Bertholon reçoit Guillaume Meurice dans le cadre de la tournée estivale de "La Dernière" sur Radio Nova. Ce numéro anniversaire revient également sur l'actualité du secteur de la radio et poursuit la vocation du podcast : donner la parole aux professionnels et décrypter les évolutions de l'audio.



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Le podcast "Des Ondes Vocast" célèbre la diffusion de son 100e épisode. Créé en 2018, ce rendez-vous consacré aux coulisses de la radio franchit cette étape après huit saisons d'existence. Chaque mois, il décrypte l'actualité du secteur, donne la parole aux professionnels de la radio et de l'audio et analyse les évolutions d'un média en constante mutation. Pour cette édition anniversaire, le podcast accueille Guillaume Meurice dans le cadre d'un entretien exclusif réalisé par Rémy Bertholon à l'occasion de la tournée estivale de "La Dernière", l'émission qu'il anime chaque dimanche sur Radio Nova.
Comme lors de chaque numéro, l'émission s'ouvre avec le "Zoom Actu". Olivier Oddou y revient sur les principaux événements qui ont marqué l'univers de la radio au cours des dernières semaines.


L'entretien avec Guillaume Meurice constitue le temps fort de ce 100e épisode. Deux ans après son départ de France Inter, l'humoriste et chroniqueur revient sur les circonstances de son éviction, son arrivée sur Radio Nova ainsi que sur la liberté éditoriale dont il bénéficie aujourd'hui dans cette nouvelle aventure radiophonique.

Le succès de "La Dernière" au cœur de l'entretien

Au fil de la conversation, Guillaume Meurice évoque également "La Dernière", devenue l'un des rendez-vous les plus remarqués de Radio Nova. Diffusée en public chaque dimanche de 18 h à 20 h, l'émission enregistre d'excellentes performances d'audience et poursuit actuellement une tournée qui fait étape dans plusieurs villes françaises. 
L'échange aborde aussi des sujets plus larges tels que l'état du débat public, le rôle des médias, la place de l'humour dans un contexte politique parfois tendu ainsi que les enjeux susceptibles de marquer la prochaine campagne présidentielle.

Un rendez-vous mensuel pour les professionnels de la radio

Avec ce 100e épisode, "Des Ondes Vocast" poursuit son objectif de proposer des échanges approfondis avec les grandes voix du paysage radiophonique français. Le podcast confirme sa volonté d'accompagner les professionnels et les passionnés de radio en mettant en perspective les transformations du média à travers des entretiens et des analyses de fond.
Publié le 1er de chaque mois, "Des Ondes Vocast" est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast, via son fil RSS, Spotify, Deezer, YouTube ainsi que sur le site de Vocast.


Tags : Des Ondes Vocast, Guillaume Meurice, Nova, Radio Nova



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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