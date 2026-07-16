"Des Ondes Vocast" célèbre son 100e épisode avec Guillaume Meurice

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"Des Ondes Vocast" réunit Jean-Michel Canitrot et Jean-François Duplaix
Le podcast "Des Ondes Vocast" célèbre la diffusion de son 100e épisode. Créé en 2018, ce rendez-vous consacré aux coulisses de la radio franchit cette étape après huit saisons d'existence. Chaque mois, il décrypte l'actualité du secteur, donne la parole aux professionnels de la radio et de l'audio et analyse les évolutions d'un média en constante mutation. Pour cette édition anniversaire, le podcast accueille Guillaume Meurice dans le cadre d'un entretien exclusif réalisé par Rémy Bertholon à l'occasion de la tournée estivale de "La Dernière", l'émission qu'il anime chaque dimanche sur Radio Nova.
Comme lors de chaque numéro, l'émission s'ouvre avec le "Zoom Actu". Olivier Oddou y revient sur les principaux événements qui ont marqué l'univers de la radio au cours des dernières semaines.
Le succès de "La Dernière" au cœur de l'entretien
L'échange aborde aussi des sujets plus larges tels que l'état du débat public, le rôle des médias, la place de l'humour dans un contexte politique parfois tendu ainsi que les enjeux susceptibles de marquer la prochaine campagne présidentielle.
Un rendez-vous mensuel pour les professionnels de la radio
Avec ce 100e épisode, "Des Ondes Vocast" poursuit son objectif de proposer des échanges approfondis avec les grandes voix du paysage radiophonique français. Le podcast confirme sa volonté d'accompagner les professionnels et les passionnés de radio en mettant en perspective les transformations du média à travers des entretiens et des analyses de fond.
Publié le 1er de chaque mois, "Des Ondes Vocast" est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast, via son fil RSS, Spotify, Deezer, YouTube ainsi que sur le site de Vocast.