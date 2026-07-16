"Des Ondes Vocast" célèbre son 100e épisode avec Guillaume Meurice

u fil de la conversation, Guillaume Meurice évoque également "La Dernière", devenue l'un des rendez-vous les plus remarqués de Radio Nova. Diffusée en public chaque dimanche de 18 h à 20 h, l'émission enregistre d'excellentes performances d'audience et poursuit actuellement une tournée qui fait étape dans plusieurs villes françaises.

L'échange aborde aussi des sujets plus larges tels que l'état du débat public, le rôle des médias, la place de l'humour dans un contexte politique parfois tendu ainsi que les enjeux susceptibles de marquer la prochaine campagne présidentielle.