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Vendredi 10 Juillet 2026 - 08:00

EAR National : France Inter conserve sa place de leader avant la pause estivale


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Alors que les radios ont basculé depuis deux semaines sur leurs grilles d'été, Médiamétrie a publié ce matin les résultats de la dernière vague EAR National de la saison 2025-2026. Cette ultime mesure, réalisée entre avril et juin, confirme la stabilité du paysage radiophonique français. Sans bouleversement majeur, France Inter conserve sa place de première radio de France, tandis que Radio Nova poursuit la dynamique observée ces derniers mois.


EAR National : France Inter conserve sa place de leader avant la pause estivale

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Si les antennes ont déjà tourné la page de cette saison, c'est seulement ce 10 juillet que Médiamétrie dévoile les audiences de cette quatrième et dernière vague. Parmi les principaux enseignements figurent le maintien de la position dominante de France Inter, malgré un léger recul, la confirmation de la progression de Radio Nova, ainsi que les 37.6 millions d'auditeurs qui écoutent chaque jour la radio. La saison n'est toutefois pas totalement terminée pour l'institut de mesure. Les résultats de l'EAR Île-de-France seront publiés le 17 juillet à 09 heures, avant ceux de l'EAR Local 2024-2026 attendus le 23 juillet à 09 heures.
Deux derniers rendez-vous qui viendront clore définitivement cette saison radio avant la pause estivale.

Médiamétrie - EAR > National - Avril-Juin 2026 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Tags : audience, EAR, EAR National, France Inter, Médiamétrie, Radio France, Radio Nova



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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