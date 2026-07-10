EAR National : France Inter conserve sa place de leader avant la pause estivale

Si les antennes ont déjà tourné la page de cette saison, c'est seulement ce 10 juillet que Médiamétrie dévoile les audiences de cette quatrième et dernière vague. Parmi les principaux enseignements figurent le maintien de la position dominante de France Inter, malgré un léger recul, la confirmation de la progression de Radio Nova, ainsi que les 37.6 millions d'auditeurs qui écoutent chaque jour la radio. La saison n'est toutefois pas totalement terminée pour l'institut de mesure. Les résultats de l'EAR Île-de-France seront publiés le 17 juillet à 09 heures, avant ceux de l'EAR Local 2024-2026 attendus le 23 juillet à 09 heures.

Deux derniers rendez-vous qui viendront clore définitivement cette saison radio avant la pause estivale.

