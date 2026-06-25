Radio Nova s’engage aux côtés d’Ensemble pour le DAB+

Acteur du secteur radiophonique français, Radio Nova est engagée depuis plusieurs années dans le déploiement du DAB+. La station partage avec les autres membres de l’association un objectif commun : accompagner l’évolution des usages de la radio et favoriser l’accès du public à une offre de programmes diversifiée grâce à la radio numérique terrestre.

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie de développement du DAB+ portée par les différents acteurs du secteur. Pour Frédéric Antelme, directeur délégué de Radio Nova, "Le DAB+ représente une évolution majeure pour la radio. Rejoindre Ensemble pour le DAB+ s’inscrit naturellement dans notre engagement en faveur de cette technologie et dans notre volonté d’accompagner les nouveaux usages d’écoute."

