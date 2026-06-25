Radio Nova s’engage aux côtés d’Ensemble pour le DAB+

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Acteur du secteur radiophonique français, Radio Nova est engagée depuis plusieurs années dans le déploiement du DAB+. La station partage avec les autres membres de l’association un objectif commun : accompagner l’évolution des usages de la radio et favoriser l’accès du public à une offre de programmes diversifiée grâce à la radio numérique terrestre.
Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie de développement du DAB+ portée par les différents acteurs du secteur. Pour Frédéric Antelme, directeur délégué de Radio Nova, "Le DAB+ représente une évolution majeure pour la radio. Rejoindre Ensemble pour le DAB+ s’inscrit naturellement dans notre engagement en faveur de cette technologie et dans notre volonté d’accompagner les nouveaux usages d’écoute."
Une association qui poursuit ses actions de promotion du DAB+
Avec l’intégration de Radio Nova, Ensemble pour le DAB+ poursuit son travail de promotion de la radio numérique terrestre. L’association indique que cette nouvelle adhésion contribue à renforcer la diversité des acteurs mobilisés autour du DAB+.
Charles-Emmanuel Bon, président d’Ensemble pour le DAB+, déclare : "L’arrivée de Radio Nova constitue un signal fort pour le secteur et renforce encore la diversité des acteurs engagés en faveur du DAB+."
Une mobilisation accrue depuis le début de l’année 2025
Créée pour accompagner le développement et la notoriété du DAB+ auprès du grand public comme des professionnels, l’association réunit les principaux acteurs de la radio engagés en faveur de cette technologie.
Depuis le début de l’année 2025, Ensemble pour le DAB+ a multiplié les initiatives destinées à faire connaître le DAB+, notamment à travers un récent partenariat conclu avec Fnac-Darty. L’association poursuit ainsi ses actions de sensibilisation autour de la radio numérique terrestre et de ses usages.