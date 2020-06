"Des Lives en Été", le mercredi à 21h sur Radio Nova

De 21h à 22h, "Des Lives en été", chaque mercredi, "c’est la promesse d’une rencontre en musique, en public, en toute simplicité pour commencer à rêver les concerts des jours meilleurs". Pendant plus de deux mois, chaque jour, Radio Nova a publié, produit et diffusé une quarantaine de lives confinés, d’artistes français et internationaux, performants depuis chez eux pour le plus grand bonheur des auditeurs. "L’été arrive, le ciel s’éclaircit, il est temps d’éteindre les écrans, brancher les instruments, allumer les amplis, monter le son et d’ouvrir les studios, afin que la musique vivante retrouve sa raison de vivre : le partage sans artifices autre qu’un face à face réel, heureux, joyeux et engagé".