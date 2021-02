Delta FM monte en puissance sur le digital

On y retrouve l'ensemble des stations locales (Dunkerque, Saint-Omer, Boulogne, Calais..), des webradios avec du contenu local (Delta 100% Hits, Delta +, Delta Party) et des podcasts. En attendant l'arrivée du Radioplayer France, le référencement s'est aussi accru sur les bouquets de streaming (Radioline, Streema, Deezer...). Et, dans les prochains mois, un nouveau site internet sera lancé.

Pour Antoine Poizot, responsable technique "l'enjeu du digital est majeur en ce temps de crise. On s'aperçoit que la mobilité est réduite et que donc le mode d'écoute en voiture est moindre. Il faut être là où les gens ont l'habitude de passer du temps à la maison : sur les smartphones, les PC et les enceintes et offrir de nouvelles expériences".