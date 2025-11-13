Les Indés Radios rassemblent 6 744 000 auditeurs quotidiens

Vous aimerez aussi
Selon Médiamétrie, les 128 stations du groupement réunissent chaque jour 6 744 000 auditeurs. Elles confirment leur ancrage régional : 795 000 auditeurs en Auvergne-Rhône-Alpes (11.4%), 230 000 en Bourgogne-Franche-Comté (9.7%), 404 000 en Bretagne (13.6%), 295 000 en Centre-Val de Loire (13.5%), 747 000 dans le Grand Est (15.8%), 856000 dans les Hauts-de-France (17%), 1 171 000 en Île-de-France (11.1%), 365 000 en Normandie (12.8%), 479 000 en Nouvelle-Aquitaine (9%), 395 000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (8.8%) et 492 000 en Pays de la Loire (14.6%).
Les Indés restent ainsi en tête des offres commerciales nationales en nombre d’auditeurs quotidiens, confortant leur statut de réseau fédérateur et régionalement dominant.
Une rentrée difficile
Pour Jean-Éric Valli, la radio demeure un média essentiel malgré les tensions du marché : "La rentrée a été difficile pour le média radio, mais dans la bataille des audiences, elle demeure et restera un média de masse. Dans un univers audio largement dérégulé, où les plateformes de streaming évoluent sans contraintes, les radios doivent composer avec des quotas musicaux et des règles obsolètes qui limitent leur flexibilité".
Pour le président du groupement : "Nous vivons une période charnière, où la créativité et la liberté d’inventer sont plus que jamais essentielles. Il est temps de redonner de l’air aux radios, en leur offrant la même liberté de mouvement que les grands acteurs d’internet", ajoute Jean-Éric Valli.
