Jeudi 13 Novembre 2025 - 09:20

Les Indés Radios rassemblent 6 744 000 auditeurs quotidiens


Avec 6 744 000 auditeurs quotidiens, soit 11,9% de la population française de 13 ans et plus, les Indés Radios s’imposent comme la première offre commerciale nationale selon la dernière étude EAR National septembre-octobre 2025 de Médiamétrie. Dans un contexte de rentrée moins favorable pour le média radio, le groupement fédère un large public sur tout le territoire et maintient une durée d’écoute moyenne de 1h33 par jour.



Selon Médiamétrie, les 128 stations du groupement réunissent chaque jour 6 744 000 auditeurs. Elles confirment leur ancrage régional : 795 000 auditeurs en Auvergne-Rhône-Alpes (11.4%), 230 000 en Bourgogne-Franche-Comté (9.7%), 404 000 en Bretagne (13.6%), 295 000 en Centre-Val de Loire (13.5%), 747 000 dans le Grand Est (15.8%), 856000 dans les Hauts-de-France (17%), 1 171 000 en Île-de-France (11.1%), 365 000 en Normandie (12.8%), 479 000 en Nouvelle-Aquitaine (9%), 395 000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (8.8%) et 492 000 en Pays de la Loire (14.6%).
Les Indés restent ainsi en tête des offres commerciales nationales en nombre d’auditeurs quotidiens, confortant leur statut de réseau fédérateur et régionalement dominant.

Une rentrée difficile

Pour Jean-Éric Valli, la radio demeure un média essentiel malgré les tensions du marché : "La rentrée a été difficile pour le média radio, mais dans la bataille des audiences, elle demeure et restera un média de masse. Dans un univers audio largement dérégulé, où les plateformes de streaming évoluent sans contraintes, les radios doivent composer avec des quotas musicaux et des règles obsolètes qui limitent leur flexibilité".
Pour le président du groupement : "Nous vivons une période charnière, où la créativité et la liberté d’inventer sont plus que jamais essentielles. Il est temps de redonner de l’air aux radios, en leur offrant la même liberté de mouvement que les grands acteurs d’internet", ajoute Jean-Éric Valli.

Tags : audience, EAR National, Indés Radios, Jean-Éric Valli, Médiamétrie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


