Les Indés Radios rassemblent 6 744 000 auditeurs quotidiens

Pour Jean-Éric Valli, la radio demeure un média essentiel malgré les tensions du marché : "La rentrée a été difficile pour le média radio, mais dans la bataille des audiences, elle demeure et restera un média de masse. Dans un univers audio largement dérégulé, où les plateformes de streaming évoluent sans contraintes, les radios doivent composer avec des quotas musicaux et des règles obsolètes qui limitent leur flexibilité".

Pour le président du groupement : "Nous vivons une période charnière, où la créativité et la liberté d’inventer sont plus que jamais essentielles. Il est temps de redonner de l’air aux radios, en leur offrant la même liberté de mouvement que les grands acteurs d’internet", ajoute Jean-Éric Valli.