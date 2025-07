Delta FM et Delta+ veulent rythmer l'été

Jusqu’au 31 août, Delta FM déploie une grille spécifique avec une programmation musicale mêlant nouveautés, tubes ensoleillés et souvenirs. L’information locale, pilier de la station, est assurée de 07h à 18h en semaine et de 07h à 12h le week-end, avec des éditions différenciées selon les zones. Trois points trafic quotidiens complètent ce dispositif utile à l’heure des grands départs.

La radio multiplie les rendez-vous courts en journée : "Les escapades de l’été" à 10h40 et 12h40, "La météo des plages" à 10h30, 12h30 et 15h, et "Les Incollables" à 06h50 et 08h50. En soirée, place à la "Delta Party", bloc musical de 20h à minuit. Un jeu quotidien, "Les cabines de plage", est diffusé cinq fois par jour. Le tout est accessible en FM (98.8 et 100.7) et en DAB+ sur cinq zones.