Delta FM déploie son dispositif estival et lance la webradio "Delta Summer"

À l'approche des grands départs, Delta Médias adapte l'ensemble de ses antennes à la saison estivale. Première radio de la Flandre Côte d'Opale, Delta FM accompagne ses auditeurs 24h/24 avec une programmation mêlant nouveautés, grands classiques et tubes de l'été. La station conserve également sa vocation de média de proximité en maintenant 12 éditions d'information quotidiennes, réparties en 4 décrochages 100 % locaux, afin de couvrir l'ensemble de son territoire.

Les auditeurs bénéficient également de points trafic, de la météo des plages ainsi que de conseils touristiques proposés en partenariat avec les 10 offices de tourisme de la Flandre Côte d'Opale.

En complément de l'information, Delta FM enrichit sa programmation avec plusieurs rendez-vous dédiés à l'été.