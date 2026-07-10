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Vendredi 10 Juillet 2026 - 05:50

Delta FM déploie son dispositif estival et lance la webradio "Delta Summer"


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À l'occasion de la période estivale, Delta Médias fait évoluer l'ensemble de son offre radio et audio digital. Delta FM maintient une couverture locale renforcée avec 12 éditions d'information par jour, 4 décrochages 100 % locaux, des informations trafic, la météo des plages et des contenus réalisés avec 10 offices de tourisme. Le groupe enrichit également son offre numérique avec le lancement de "Delta Summer", une nouvelle webradio disponible gratuitement sur ses plateformes digitales et sur Radioplayer.



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À l'approche des grands départs, Delta Médias adapte l'ensemble de ses antennes à la saison estivale. Première radio de la Flandre Côte d'Opale, Delta FM accompagne ses auditeurs 24h/24 avec une programmation mêlant nouveautés, grands classiques et tubes de l'été. La station conserve également sa vocation de média de proximité en maintenant 12 éditions d'information quotidiennes, réparties en 4 décrochages 100 % locaux, afin de couvrir l'ensemble de son territoire.
Les auditeurs bénéficient également de points trafic, de la météo des plages ainsi que de conseils touristiques proposés en partenariat avec les 10 offices de tourisme de la Flandre Côte d'Opale.
En complément de l'information, Delta FM enrichit sa programmation avec plusieurs rendez-vous dédiés à l'été. 

Le jeu quotidien "Les Cabines de Plage" permettra de remporter des centaines d'entrées pour des parcs d'attractions, tandis que "Delta Party" prendra l'antenne chaque soir de 20h à minuit avec une programmation musicale orientée dance, disco et grands succès des années 80 et 90. La station reste accessible sur ses fréquences FM, en DAB+, mais également via son application et Radioplayer, renforçant ainsi la continuité de son offre sur tous les supports audio.
Delta FM déploie son dispositif estival et lance la webradio "Delta Summer"

Delta+ poursuit son positionnement vintage

La seconde station du groupe, Delta+, conserve une identité musicale entièrement consacrée aux grands succès des années 70, 80 et 90. La programmation est complétée par des informations régionales, des points trafic, la météo des plages et des bons plans locaux. Chaque soir, dès 20h, les auditeurs retrouveront l'émission "Delta 80's", qui prolonge le positionnement vintage de la station. Comme Delta FM, Delta+ est disponible en DAB+, sur l'application Delta FM et sur Radioplayer.

"Delta Summer", une nouvelle offre dédiée à l'audio digital

La principale nouveauté de l'été 2026 est le lancement de "Delta Summer", une nouvelle webradio consacrée exclusivement aux tubes de l'été. Accessible gratuitement sur les plateformes numériques de Delta Médias, sur les sites du groupe, sur l'application Delta FM et via Radioplayer, cette offre diffuse 24 heures sur 24 une sélection réunissant grands classiques et succès actuels.
Avec cette nouvelle déclinaison digitale, Delta Médias complète son écosystème radio en proposant une offre spécifiquement pensée pour les usages d'écoute en ligne durant la période estivale.

Tags : Delta FM, été, Gilles Senicourt, grille d'été, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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