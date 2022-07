Déjà 15 artistes confirmés au Tour Vibration 2022

Six artistes sont confirmés pour le passage du Tour Vibration à Châteauroux, le 2 septembre De nombreux artistes sont attendus sur la scène : après Lucenzo, ce sont désormais Shy’m, Black M, Cephaz, La Petite Culotte et Sara et Rania qui rejoignent le festival afin de faire vibrer les spectateurs.

"Le Tour Vibration – Terres de Jim" offrira une programmation inédite du 9 au 11 septembre à Outarville avec 13 artistes : 5 artistes sont confirmés pour la scène électro du vendredi soir : Sound of Legend et Feder seront aux côtés de Boris Way, Pascal Letoublon et Aazar. Et 7 artistes sont également attendus pour la scène du samedi soir, Amir et Ridsa seront présents mais aussi Lucenzo, Shy’m, Céphaz, La Petite Culotte et Sara et Rania.