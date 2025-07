Daphné Bürki rejoint France Inter

Musique, théâtre, cinéma, littérature, mode, danse, créateurs de contenu, entrepreneurs, streamers… Daphné Bürki recevra chaque matin de nouveaux talents pour parler de leur travail, présenter leurs projets et créer la surprise en studio.

"Je suis très heureuse d’accueillir Daphné Bürki à France Inter et de lui confier les rênes de ce rendez-vous au cœur de notre nouvelle Grande Matinale. C’est une grande professionnelle qui connaît bien la radio et l’audiovisuel public et qui a surtout à cœur de défendre la culture sur toutes ses formes, en donnant à chacun l’envie de s’y intéresser" a indiqué Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.